Decreto Capienze: Bagnasco (FI), grazie a efficace azione governo Italia meglio di altri Paesi

- "Questo provvedimento rappresenta un ulteriore, importante tassello del complessivo dei provvedimenti d'urgenza fin qui introdotti dal nostro governo, che hanno consentito di condurre l'economia e il Paese sulla difficile strada di un lento ma costante ritorno alla normalità". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco, intervenendo nell'Aula di Montecitorio per annunciare il voto favorevole, "convinto, pieno e totale", del gruppo azzurro alla fiducia sul decreto Capienze. "Gli interventi del governo - ha aggiunto - hanno rimesso gradualmente in moto la nostra economia, la strategia ha avuto e sta avendo successo. Nello specifico, inoltre, molti dei contenuti di questo provvedimento sono il frutto del lavoro di interlocuzione con le Regioni - una novità rispetto ai governi precedenti - e di condivisione delle scelte adottate, messe in campo dal ministro Gelmini, in sintonia con il presidente Fedriga". (segue) (Com)