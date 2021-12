Lavoro: Fim Cisl, Giovanna Petrasso eletta alla segreteria nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio generale della Fim Cisl, riunito oggi a Roma, ha eletto Giovanna Petrasso come componente della segreteria nazionale. Lo riferisce il sindacato in una nota. Nata in Canada ma residente in Calabria, 42 anni, Giovanna Petrasso ha due figli e vive a Cosenza con la famiglia. Laureata in scienze politiche presso l’Università della Calabria, approfondendo le materie giuridico-amministrative, durante gli studi ha svolto attività sociali e il servizio civile con alcune associazioni del territorio, occupandosi di bambini di famiglie in difficoltà e assistenza sociale. Il suo impegno sindacale presso la Fim Cisl inizia a Bergamo nel 2008, seguendo i lavoratori delle piccole aziende, e poi a Firenze Prato dove ha gestito le relazioni sindacali con aziende come Laika, Targetti e Infogroup. In Fim Cisl nazionale dal 2003, dove segue i temi del welfare negoziale, della previdenza complementare e della sanità integrativa, è consigliere del Fondo Cometa, il maggior fondo di previdenza complementare di natura sindacale per il settore metalmeccanico dell'industria, e nel Cda del fondo Mètasalute, fondo di riferimento per la sanità integrativa. “Per me è una responsabilità importante che cercherò di portare avanti con il massimo impegno: un grazie lo devo alla mia famiglia e a mio marito che mi hanno sostenuto e a tutta la Fim per la fiducia”, ha detto. (Com)