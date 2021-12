Trasporto aereo: Enac interviene a simposio Icao su assistenza vittime incidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperienza italiana in materia di assistenza alle vittime e ai loro familiari in caso di incidente aereo e l’approccio Enac basato sulla regolazione, sulla formazione e sulla cooperazione: di questo ha parlato oggi, primo dicembre 2021, il vice direttore generale Giovanna Laschena, intervenendo al simposio in corso a Las Palmas organizzato dall’Icao (International Civil Aviation Organization), l’organismo dell’Onu che riunisce le autorità per l’aviazione civile di 193 paesi membri. Stando al relativo comunicato stampa, l’Italia è stata tra i primi Paesi in Europa, già nel 2014, a elaborare un piano ad hoc in cui hanno trovato applicazione gli indirizzi dell’Icao per garantire che tutte le compagnie aeree dispongano di un piano di assistenza alle vittime e ai loro familiari, assicurando, tra l’altro, il coordinamento tra gli attori che attuano l’assistenza. L’Enac, prosegue la nota, ha poi informato la comunità internazionale sull’istituzione dell’8 ottobre giornata nazionale “Per non dimenticare”, iniziativa avviata dall’Enac e accolta favorevolmente dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini e dalle commissioni parlamentari competenti che hanno inserito l’emendamento in sede di conversione del decreto legge trasporti, per ricordare le vittime degli incidenti e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza nei trasporti e sulla centralità del passeggero. Il simposio, prosegue la nota, è teso a rafforzare la cooperazione internazionale nella gestione di situazioni emergenziali e nella comunicazione di informazioni sensibili in caso di incidenti aerei. (Com)