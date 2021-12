Logistica: Gelmini, tra governo, Regioni ed Enti locali piena consapevolezza importanza comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra governo, enti locali e Region "c’è piena consapevolezza dell’importanza del settore della logistica in questa cruciale stagione del Paese, e quindi mi fa piacere essere qui a rappresentare la gratitudine del governo e del Paese per il grande compito svolto dalla logistica nei momenti difficili attraversati dall’Italia". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie nel governo Draghi, intervenendo all’Assemblea dell’Alis. La ministra ha evidenziato l'importanza del comparto della logistica "decisivo per stabilizzare quel rimbalzo del Pil di 6 punti che si registra. Se vogliamo rendere strutturale tutto questo, le risorse pubbliche non bastano, occorre moltiplicarle e per farlo l’apporto del settore privato e della logistica è decisivo. Quindi ci siamo dati un metodo nella stesura del Pnrr che è non rimanere nel chiuso dei ministeri e di palazzo Chigi, è di fare in modo che il piano sia del Paese e non solo del governo". (segue) (Rin)