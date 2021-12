Logistica: Gelmini, tra governo, Regioni ed Enti locali piena consapevolezza importanza comparto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia fondamentale per il superamento del gap Nord-Sud, del gap di genere e della disoccupazione giovanile. Occorre quella trasversalità tra formazione e lavoro che la riforma degli Its approvata alla Camera e ora al Senato realizza e consegna un sistema all’avanguardia più adatto alle esigenze delle imprese, compatibile con le necessità e l’urgenza delle famiglie di avere sbocchi professionali per i ragazzi. Con Giovannini abbiamo condiviso momenti anche tesi con le Regioni ma sempre risolti con la consapevolezza di non dover deludere le attese dei cittadini. Dobbiamo lavorare per cogliere appieno l’opportunità del OPnrr, un treno che passa ora e non possiamo perdere", ha concluso la ministra. (Rin)