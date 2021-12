Germania: operazione di polizia contro odio su internet in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca ha effettuato un'operazione contro l'odio su internet che ha interessato tutta la Germania, con epicentro in Baviera. Come comunicato dall'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), che ha coordinato l'azione, sono stati eseguiti 90 provvedimenti, tra cui perquisizioni domiciliari e interrogatori., di cui 23 in Baviera. Un arresto è stato effettuato in Baden-Wuerttemberg. Inoltre, il Bka ha evidenziato che minacce, coercizione o incitamento all'odio su internet sono reati punibili con una pena fino a cinque anni di reclusione. L'Ufficio federale di polizia criminale ha poi avvertito che la radicalizzazione sul web può trasformare “l'odio in violenza fisica”. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, nel 2020 il totale dei messaggi di odio diffusi su internet in Germania e noti alle forze dell'ordine è aumentato del 71 per cento su base annua a 2.607. Tuttavia, è presumibile che un elevato numero di questi post non sia stato registrato. (segue) (Geb)