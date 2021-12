Germania: operazione di polizia contro odio su internet in tutto il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrestato in Baden-Wuerttemberg aveva pubblicato sui propri social media delle “sentenze di morte”, esortando i propri “follower” a eseguirle. I canali dell'uomo sono stati chiusi e due suoi presunti complici sono stati oggetto di perquisizioni domiciliari. In Assia, nove uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 63 anni sono stati accusati di aver pubblicato sul web “offese a sfondo sessuale e minacce” contro politici tedeschi e donne. I dieci avrebbero diffuso in rete simboli del nazionalsocialismo e sminuito l'Olocausto. In Renania-Palatinato, sono state perquisite cinque proprietà, con il sequestro di telefoni cellulari e altri strumenti per la conservazione dei dati. Il Bka ha istituito un Ufficio centrale per la denuncia di contenuti criminali su internet, che diverrà operativo nel 2022. Secondo la legge tedesca, le aziende del web non possono più cancellare i messaggi di odio, ma devono comunicarli al Bka. (Geb)