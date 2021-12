Nettuno: Rampelli (Fd'I), su truffa Coop ministro si attivi per soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti attivi tutti gli strumenti affinché i soci della ex Coop Azzurra di Nettuno, 40 famiglie truffate per anni dal presidente della Coop, possano restare nella casa per la quale hanno lavorato e investito i risparmi di una vita". E' quanto dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "A novembre c'è stata una interlocuzione che ha aperto uno spiraglio e l'assemblea dei soci sarebbe interessata a fare una controproposta prevedendo una controfferta di 20 mila euro ad appartamento da dare alla banca, verso cui il debito è di 15 mila euro ad appartamento. I soci sono tutti molto anziani, alcuni hanno superato gli 80 anni e sono invalidi. Sarebbero i figli a impegnarsi con il mutuo. Si tratta di una questione di giustizia sociale, sulla quale il ministro Giorgetti può scrivere la parola fine, che si somma alla giustizia penale che ha già fatto il suo corso con la condanna dell'ex presidente D'Ercole". (Com)