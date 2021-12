Giappone: Ocse prevede crescita dell'1,8 per cento nel 2021 e del 3,4 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone conseguirà una crescita economica dell'1,8 per cento nel 2021, del 3,4 per cento nel 2022 e dell'1,1 per cento nel 2023. E' la nuova previsione formulata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che tiene conto della battuta d'arresto impressa agli sforzi di ripresa dalla quarta ondata pandemica nei mesi estivi, ma anche dei rapidi progressi della campagna di vaccinazione e dei bassi tassi di infezione registrati in Giappone negli ultimi mesi. L'Ocse avverte che la ripresa economica del Giappone è ancora nella sua fase preliminare, e per tale ragione "necessita ancora del sostegno dello Stato, specie nei confronti delle famiglie e delle aziende" in maggiore difficoltà. L'Ocse raccomanda misure di sostegno fiscale in grado di esercitare effetti benefici a lungo termine, ad esempio per il rafforzamento del sistema sanitario, delle risorse umane, in infrastrutture e tecnologia. (segue) (Git)