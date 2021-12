Giappone: Ocse prevede crescita dell'1,8 per cento nel 2021 e del 3,4 per cento nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Giappone ha subito una contrazione in termini reali del 3 per cento annuo e dello 0,8 per cento trimestrale nel periodo compreso tra luglio e settembre, a causa dello stato di emergenza legato alla pandemia di Covid-19 e al calo delle esportazioni - specie quelle di automobili - dovuto alla carenza globale di microchip. E' quanto emerge dai dati pubblicati dal governo giapponese il 15 novembre. La contrazione del prodotto interno lordo giapponese è la prima dopo due trimestre di crescita: nel secondo trimestre l'economia giapponese era cresciuta dell'1,5 per cento. Il dato relativo al periodo luglio-settembre è inferiore alle previsioni degli economisti del settore privato giapponese, ed è accompagnato da un calo dei consumi privati: meno 1,1 per cento su base annua. Il calo delle esportazioni di automobili ha portato anche ad una contrazione degli investimenti aziendali e delle esportazioni, rispettivamente meno 3,8 per cento e meno 2,1 per cento su base annua. (segue) (Git)