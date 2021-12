Med Forum: domani evento parlamentare dei Med Dialogues

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della VII edizione dei Med Dialogues - l'annuale appuntamento internazionale promosso dal ministero degli Esteri e dall'Ispi con la partecipazione dei rappresentati di governi, organizzazioni internazionali, think thank e mondo economico e culturale - giovedì 2 dicembre i presidenti delle commissioni Esteri dei Parlamenti di oltre 20 Paesi del bacino mediterraneo e mediorientale si riuniranno nel Forum parlamentare. Lo riferisce l'ufficio stampa della Camera. L'incontro, riservato ai presidenti partecipanti, sarà presieduto e introdotto dai presidenti delle commissioni Esteri Senato e Camera, Vito Petrocelli e Piero Fassino. Al centro del Med Dialogues parlamentare le priorità strategiche della regione: il libero accesso ai vaccini per una vaccinazione di massa della popolazione; gli effetti del cambiamento climatico nella regione e le politiche di mitigazione climatica; l'utilizzo delle risorse energetiche nelle strategie di transizione ecologica; le politiche per una gestione condivisa dei flussi migratori; le iniziative per uno sviluppo economico e sociale sostenibile e per la creazione di opportunità di lavoro per i giovani; l'azione multilaterale per sedare i conflitti e dare stabilità e sicurezza alla regione. (Res)