Germania: esplosione Monaco causata da bomba della seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata una bomba d'aereo della seconda guerra mondiale a causare l'esplosione avvenuta in un cantiere delle Ferrovie tedesche (Db) presso la stazione centrale di Monaco di Baviera. La deflagrazione ha provocato il ferimento di tre operai, di cui uno in maniera grave, e la completa sospensione del traffico ferroviario, sia a lunga percorrenza sia locale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, lo scoppio è avvenuto nelle vicinanze del ponte di Donnersberg quando, durante i lavori del cantiere, l'ordigno da 250 chilogrammi è stato urtato. Rimane da chiarire perché la bomba non sia stata individuata in precedenza, come da prassi.(Geb)