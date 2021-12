Milano: partono da domani gli open day dell’università Cattolica, in presenza e via streaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornano in presenza gli Open Day Unicatt, le giornate di orientamento per conoscere da vicino i 44 corsi di laurea triennale e i 7 a ciclo unico attivi nelle 12 facoltà dei cinque campus dell’Università Cattolica a Milano, Brescia, Cremona, Piacenza e Roma. All’appuntamento si potrà partecipare solo previa prenotazione, ma sarà possibile seguirlo anche in forma virtuale. Gli incontri avranno inizio giovedì 2 dicembre, alle ore 18.00, con l’evento di apertura “Perché le cose accadano ci vuole un luogo: l’Università Cattolica si presenta agli studenti”, in diretta streaming sui social dell’ateneo. Parteciperanno il pro rettore vicario dell’Ateneo Antonella Sciarrone Alibrandi, il Direttore dell’Area organizzazione e sviluppo sistema della didattica Michele Faldi e il Direttore della sede di Roma Lorenzo Cecchi. Nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 dicembre a Milano, lunedì 6 a Cremona, sabato 11 a Brescia e a Roma, martedì 14 a Piacenza, si entrerà nel vivo dell’Open Day Unicatt: attraverso le testimonianze di presidi, docenti, tutor, studenti, professionisti laureati in Cattolica, saranno presentati i corsi di laurea di primo livello.(Com)