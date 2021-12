Russia-Italia: Putin, relazioni bilaterali costruite su forti legami di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni bilaterali con l'Italia sono costruite su forti tradizioni di cooperazione, stretti legami storici e culturali e sincera simpatia reciproca tra i popoli dei due Paesi. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel corso della cerimonia di presentazione delle credenziali da parte degli ambasciatori. Il presidente russo ha anche osservato come quest'anno l'Italia abbia presieduto il vertice del G20 con successo, sottolineando come vi siano "contatti telefonici regolari con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante i quali vengono discussi temi di attualità dell'agenda internazionale, regionale e bilaterale". Infine, Putin ha ricordato come anche quest'anno prosegue la realizzazione di grandi iniziative congiunte in ambito culturale, su tutte l'anno incrociato dei musei. (Rum)