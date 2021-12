© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale di Israele, Tel Aviv, è la città più cara al mondo, secondo quanto emerge da rapporto pubblicato oggi su “The Economist”. La città ha scalato cinque posti rispetto alla classifica precedente conquistando per la prima volta la vetta. L’indice mondiale del costo della vita viene compilato confrontando i prezzi in dollari statunitensi di beni e servizi in 173 città. In particolare, Tel Aviv è divenuta la città più cara al mondo a causa della forza della moneta, lo shekel, rispetto al dollaro statunitense, oltre che per l’aumento dei prezzi dei trasporti e dei generi alimentari. Al secondo posto nella classifica si trovano Parigi e Singapore, seguite da Zurigo, Hong Kong, New York, Ginevra, Copenhagen, Los Angeles e Osaka. (Res)