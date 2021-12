Imprese: TimFin premiata come migliore impresa spagnola in Italia nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio ufficiale di Spagna in Italia consegnerà a Milano il premio per la migliore impresa spagnola in Italia 2021 a TimFin, joint venture tra Santander Consumer Bank e Tim. Stando al relativo comunicato stampa, la consegna del premio, giunta alla quindicesima edizione, avverrà anche quest’anno in concomitanza con la cena di Natale della Camera, che ha deciso di premiare TimFin, la prima alleanza strategica fra il mercato italiano delle telco e il mondo bancario nata con l’obiettivo di offrire una piattaforma di erogazione del credito al consumo dedicata ai clienti di Tim. A ritirare il riconoscimento saranno Giovanni Ronca, presidente di TimFin e chief financial officer di Tim, e Juan Francisco García Serrano, amministratore delegato della joint venture. Alla cerimonia saranno presenti l’ambasciatore di Spagna in Italia, Alfonso Dastis; il console generale di Spagna a Milano, Eduardo Alonso Luengo; l’assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione di Regione Lombardia, Stefano Bolognini; il presidente della Camera di commercio di Spagna in Italia e amministratore delegato di Cellnex Italia, Gianluca Landolina, oltre a numerose autorità. Prenderanno parte alla serata anche i maggiori rappresentanti del tessuto imprenditoriale italo-spagnolo. (segue) (Com)