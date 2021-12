Imprese: TimFin premiata come migliore impresa spagnola in Italia nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “TimFin ha colto la migliore essenza del concetto di collaborazione commerciale e industriale tra due paesi amici e complementari come l’Italia e la Spagna: nasce da una joint venture tra un’azienda spagnola ed una italiana per operare sul territorio italiano e, per di più, con il fine sociale di rendere facilmente accessibile a tutte le fasce della popolazione un bene di consumo oggi divenuto essenziale come quello del servizio telefonico”, ha spiegato Gianluca Landolina, presidente della Camera di commercio. “È con grande orgoglio che ritiro questo premio nel nostro primo anno di attività a nome di tutte le persone che lavorano in TimFin: siamo onorati di rappresentare una realtà nata con l'obiettivo di offrire una nuova piattaforma digitale per l'erogazione di soluzioni di credito al consumo, sia al momento dell’acquisto di prodotti e servizi Tim, sia per soddisfare altre esigenze finanziarie delle famiglie”, ha continuato Juan Francisco Garcìa Serrano, aggiungendo che la joint venture mette a disposizione dei clienti Tim un processo innovativo che utilizza l'identità digitale dei clienti, l'intelligenza artificiale, gli algoritmi avanzati per la valutazione automatica del cliente e la formalizzazione dei contratti in forma elettronica, offrendo sempre soluzioni finanziarie semplici, personali e giuste. (Com)