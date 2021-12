Camera: presidente commissione Difesa Rizzo in visita all'Ansv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati, Gianluca Rizzo, si è recato in visita istituzionale presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv). Rizzo è stato accolto da Bruno Franchi, presidente dell'Ansv, che ha illustrato dettagliatamente i compiti istituzionali e l'attività operativa dell'Ente, soffermandosi anche sui positivi rapporti sinergici in essere tra la stessa Ansv e l'Aeronautica militare. Nel corso dell'incontro - riferisce una nota - il presidente Rizzo ha visitato i laboratori tecnologici dell'Ansv, dedicando grande attenzione alle modalità seguite per la decodifica e l'analisi dei dati dei registratori di volo (le cosiddette "scatole nere"); molto interesse ha manifestato anche per il sostegno fornito dai laboratori tecnologici dell'Ansv ad autorità investigative straniere, nonché, laddove possibile, alle Forze armate italiane nel caso di eventi in cui siano coinvolti aeromobili militari. Rizzo, prima di congedarsi, ha manifestato il più vivo apprezzamento per l'attività dell'Ansv e il proprio orgoglio per questa dinamica ed efficiente realtà italiana, di cui, in particolare, ha constatato la "altissima capacità investigativa al servizio della sicurezza del volo". (Com)