Grecia: Covid, governo presenta in Parlamento emendamenti per obbligo vaccino agli over 60

- Il governo greco ha presentato oggi in Parlamento gli emendamenti per rendere obbligatorio il vaccino anti Covid per le persone sopra i 60 anni, come annunciato ieri dal premier Kyriakos Mitsotakis. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", il voto del Parlamento di Atene sugli emendamenti si terrà più tardi nella giornata odierna. Tutte le persone residenti in Grecia che sono nate prima del 31 dicembre 1961, recita il nuovo provvedimento sotto esame dei parlamentari, devono essere pienamente vaccinate contro il Covid "per la protezione imperativa della salute pubblica" entro il 16 gennaio 2022. Le uniche eccezioni ammesse sono quelle per le persone che sono recentemente guarite dal Covid, negli ultimi sei mesi, e per coloro che potranno dimostrare di essere a rischio ricevendo il vaccino a causa di altre situazioni sanitarie. Coloro che non rispetteranno i nuovi obblighi previsti saranno multati con una sanzione di 100 euro per ogni mese in cui rimangono senza vaccino. Le somme raccolte con le sanzioni, fanno sapere le autorità elleniche, saranno utilizzate per rafforzare il sistema sanitario nazionale nell'ottica della lotta alla pandemia. Sarà il ministero della Salute di Atene, sulla base dei dati epidemiologici, a determinare quando tali obblighi decadranno.(Gra)