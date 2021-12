Ocse: Spagna, crescita del Pil del 4,5 per cento, -2 punti rispetto a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Spagna crescerà del 4,5 quest'anno e non sarà in grado di recuperare i livelli pre Covid almeno fino al primo trimestre 2023. È quanto emerge dal rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) pubblicato oggi, che rappresenta un taglio di più di due punti rispetto al 6,8 per cento stimato a settembre. L'Ocse ha rivisto al ribasso anche la crescita del Pil per il prossimo anno, a 5,5 per cento, un punto in meno rispetto a due mesi fa. La ragione principale di questa battuta d'arresto è la revisione negativa che l'Istituto nazionale di statistica (Ine) spagnolo ha fatto alla crescita registrata nel secondo trimestre di quest'anno. Le stime dell'Ocse sono state pubblicate poche ore dopo che la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, ha affermato al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) che la ripresa economica in Spagna dopo la crisi del coronavirus è forte e sostenuta. (Spm)