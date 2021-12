Libia: elezioni, Corte d’appello riammette premier Dabaiba alle presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 18 novembre, l’imprenditore della “città-Stato” Misurata, sede delle milizie considerate più forti del Paese nordafricano, aveva depositato la propria candidatura nella sede dell’Alta commissione elettorale (Hnec) della capitale, Tripoli. Questo nonostante l’articolo 12 della controversa legge sulle presidenziali di Tobruk precluda, in teoria, la possibilità di concorrere alle elezioni a chiunque abbia ricoperto cariche pubbliche tre mesi prima del 24 dicembre, la data delle elezioni che dovrebbero svolgersi in concomitanza con il 70mo anniversario dell’indipendenza della Libia. Il 25 novembre la Corte d’Appello di Tripoli aveva respinto i ricorsi presentati contro la candidatura del premier e ministro della Difesa “ad interim” basati appunto sull’articolo 12, considerato discriminatorio. Laureatosi in ingegneria in Canada, Dabaiba ha lavorato a stretto con contatto con Saif al Islam Gheddafi nel 2007 dopo la laurea nel Paese nordafricano. “Ma questo è il mio unico legame con l’ex regime”, assicurava in un’intervista risalente al 2018, in cui si era presentato come “alternativa” all’allora premier di Tripoli Fayez al Sarraj e al generale Haftar. (segue) (Lit)