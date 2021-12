Libia: elezioni, Corte d’appello riammette premier Dabaiba alle presidenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto oggi l tribunale di primo grado di Zawiya, importante città costiera della Libia occidentale, ha annunciato di aver accolto un ricorso presentato contro la candidatura del generale Khalifa Haftar alle elezioni presidenziali. Si tratta, tuttavia, di un annuncio di natura politica perché Zawiya non è competente in materia. Il Consiglio superiore della magistratura ha infatti disposto che i ricorsi contro i candidati alle elezioni presidenziali siano presentati nello stesso distretto in cui gli stessi candidati si sono registrati. Haftar ha presentato il ricorso a Bengasi, il che rende inaccettabile qualsiasi ricorso al di fuori del capoluogo della Cirenaica. D’altra parte, il capo della Fondazione per la democrazia e i diritti umani della Libia, Imad al Din al Muntasir, ha affermato che il generale Haftar sarebbe cittadino statunitense come ratificato dalla Corte federale della Virginia: il che renderebbe l’alto ufficiale libico ineleggibile secondo le regole che impongono di non avere la doppia cittadinanza. Vale la pena ricordare che il 25 novembre scorso, il tribunale militare di Misurata aveva disposto la condanna a morte contro Khalifa Haftar e altri sei militari dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, in una sentenza emessa in contumacia che – in teoria – potrebbe escludere Haftar. (segue) (Lit)