Libia: elezioni, Corte d’appello riammette premier Dabaiba alle presidenziali (4)

- Da parte sua, il ministro dell'Interno libico Khaled Mazen e il ministro della Giustizia Halima Al Busaifi hanno espresso profonda preoccupazione per le crescenti violazioni della sicurezza dopo l'inizio del processo elettorale. I due hanno affermato, in una conferenza stampa congiunta, di aver “ricevuto una serie di denunce da diverse parti che intaccano l'integrità del processo elettorale e delle sue procedure e ne ostacolano la sicurezza". Mazen e Al Bousefi hanno spiegato che la situazione non è più accettabile, in particolare dopo quanto avvenuto alla Corte di Sebha, impossibilitata a ricevere i ricorsi elettorali dopo il “blocco” attuato da alcune milizie vicine al generale Haftar. I due ministri del governo di Tripoli hanno avvertito che le continue violazioni "minacciano il processo elettorale nei tempi previsti". Sebha è importante perché è la città dove Saif al Islam Gheddafi, figlio del defunto leader libico attualmente fuori dalla corsa elettorale, dovrebbe presentare ricorso contro l'esclusione della elezioni presidenziali. (Lit)