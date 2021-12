Decreto Capienze: Trizzino (Misto), no a fiducia, stop rinvii su suicidio assistito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del gruppo Misto, Giorgio Trizzino, ha annunciato oggi in Aula alla Camera che, parlando a titolo personale, non voterà la fiducia al decreto Capienze. "La mia sfiducia è rivolta al Parlamento, perché da oltre tre anni è fermo in Commissioni riunite il testo della legge sul suicidio assistito che oggi raccoglie ben otto proposte diverse, di cui una di iniziativa popolare. Anche questa settimana a causa della nuova fiducia abbiamo dovuto accettare un ulteriore rinvio che comporterà con certezza lo slittamento dell'ipotetico voto in Aula a chissà quando", ha argomentato Trizzino per poi concludere: "E' il mio unico modo per protestare contro questo Parlamento farisaico e piratesco e contro il fanatismo ipocrita di taluni". (Rin)