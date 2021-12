Covid: von der Leyen, 360 milioni di vaccino mRna entro primo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dosi di vaccino di Pfizer-BioNTech per i bambini saranno disponibili dal 30 dicembre e nel primo trimestre del 2022 arriveranno ai Paesi dell'Unione europea 360 milioni di dosi di vaccini mRna. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa. "Quello che ci dicono gli esperti è che la vaccinazione completa e la terza dose rappresentano la protezione migliore che abbiamo ora. Siamo su un fronte di guerra: da una parte abbiamo il virus, dall'altra la vaccinazione e vogliamo che vinca il secondo fronte", ha detto la presidente. "Abbiamo consegnato all'Ue più di un miliardo di vaccini e siamo soddisfatti che la campagna della terza dose sia partita in diversi Paesi membri", ha specificato. La presidente ha ricordato che "la Commissione europea ha concluso il terzo contratto con Pfizer-BioNTech per circa 1,8 miliardi di dosi di vaccini" e che Pfizer-BioNTech e Moderna forniranno "360 milioni di dosi di vaccino mRna entro il primo trimestre 2022". Queste dosi saranno "sufficienti" per fornire "la terza dose". Inoltre, "ho parlato con Biontech per quanto riguarda i vaccini per i bambini. La buona notizia è che l'azienda sarà capace di accelerare e le dosi per i bambini saranno disponibili dal 30 dicembre", ha evidenziato. (Beb)