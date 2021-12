Egitto-Spagna: rinnovato protocollo di cooperazione finanziaria da 400 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Egitto, Mostafa Madbouly, ha ricevuto al Cairo l'omologo spagnolo Pedro Sanchez per rinnovare il protocollo di cooperazione finanziaria tra i due Paesi dal valore di circa 400 milioni di euro. Lo hanno reso noto le due parti in un'intervista ai media locali. L'incontro è avvenuto in occasione di un vertice che ha riunito imprenditori egiziani e spagnoli. Al termine del colloquio, le due parti hanno annunciato il rinnovo del protocollo di cooperazione, con l'obiettivo di incoraggiare le aziende di entrambi i Paesi a investire in diversi settori. "Mi auguro che le nostre relazioni economiche possano crescere maggiormente nel prossimo periodo", ha commentato Sanchez, mentre Madbouly ha ringraziato ufficialmente la Spagna per aver inviato in Egitto un milione e 580 mila dosi del vaccino AstraZeneca. (Cae)