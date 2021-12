Speciale difesa: Russia, nuovo missile ipersonico testato con successo, in dotazione dal 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe hanno testato con successo un nuovo missile ipersonico, dall'inizio del prossimo anno in dotazione alla Marina, capace di raggiungere la velocità massima di Mach 9. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al forum sugli investimenti Russia calling!. L'arma in questione è il vettore Zircon, primo missile da crociera ipersonico al mondo in grado di effettuare un volo aerodinamico continuo con manovra nell'atmosfera sfruttando la spinta del proprio motore, i cui test sono stati svolti nei giorni scorsi dalla flotta russa. Zircon ha una gittata di circa mille chilometri ed è in grado di distruggere bersagli sia di superficie che di terra. (Rum)