Speciale difesa: Albania, ministro Difesa Peleshi in Israele, coordinamento chiave per sviluppo cyber sicurezza

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa albanese, Niko Peleshi, in visita ufficiale in Israele, dove ha preso parte alla conferenza di alto livello organizzata a Gerusalemme da Improvate, ente specializzato nelle tecnologie innovative. Peleshi, nel suo intervento, ha sottolineato che l'Albania e i Paesi dei Balcani occidentali hanno perso molto tempo negli anni Novanta nello sviluppo delle tecnologie innovative. "Il settore Ict ha portato molti benefici e al contempo sfide e minacce, che rendono la cyber sicurezza vitale", ha dichiarato il ministro della Difesa albanese auspicando un maggiore coordinamento internazionale con i Paesi sviluppati che "saranno certamente la guida ma, al contempo, devono assistere e sostenere gli altri nell'avanzare e nel creare la resilienza necessaria e gli strumenti nel settore cyber". Peleshi ha osservato che il passaggio allo smart working, a causa della pandemia nel 2020, ha creato un "terreno ricco" per gli attacchi cyber determinandone un aumento. "Come alleato della Nato, l'Albania riconosce lo spazio cyber come quinto dominio della guerra, a fianco della terra, del mare, dell'aria e dello spazio", ha evidenziato il ministro albanese, illustrando alcuni degli sforzi intrapresi dal governo di Tirana per lo sviluppo del settore. (Alt)