Speciale difesa: Egitto, Edex 2021, ministro Produzione militare incontra delegazioni di Portogallo, Sudan e Angola

- Il ministro egiziano della Produzione militare, Mohamed Ahmed Morsi, ha incontrato a margine dell’Esposizione internazionale Edex 2021 le delegazioni di Portogallo, Sudan e Angola. Lo riferisce il portavoce del dicastero, Mohamed Eid Bakr, in un comunicato stampa. Morsi ha avuto colloqui con il vicepresidente per gli Affari della difesa e membro della compagnia delle industrie della difesa portoghese, Catarina Nunes; il sottosegretario per gli Affari delle industrie della difesa dell’Angola, Afonso Carlos Neto, e il responsabile dell’Autorità per gli armamenti del Paese africano, Herminio Prata; il capo dell'Autorità per l'industrializzazione militare del Sudan, Mirghani Idris Suleiman. Durante l’incontro con la rappresentante portoghese, il ministro Morsi ha sottolineato il lavoro condotto dal suo dicastero con tutte le aziende internazionali per trasferire e localizzare le ultime tecnologie in vari settori della produzione militare. Con la delegazione dell’Angola, Morsi ha invece parlato della cooperazione congiunta tra i due Paesi nel campo della Difesa e della produzione militare. La cooperazione bilaterale e i futuri programmi nel comparto della produzione militare sono stati invece al centro dell’incontro tra il ministro Morsi e il rappresentante sudanese Mirghani Idris Suleiman. (Cae)