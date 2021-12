Speciale difesa: Egitto, presidente Organizzazione araba riceve una delegazione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Organizzazione araba per l'industrializzazione (Aoi) in Egitto, Abdel Moneim al Terras, ha tenuto un incontro con una delegazione della società russa Rosoboronexport durante le attività della seconda giornata di Edex 2021. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso da Aoi. Le parti hanno discusso del miglioramento della cooperazione in molti settori dell'industria della difesa, dello scambio di esperienze e della formazione del personale, secondo i più recenti sistemi di formazione digitale. Al Terras ha anche incontrato una delegazione dell'azienda polacca Pgz per discutere della produzione locale e della localizzazione della tecnologia moderna nei settori delle industrie della difesa e lo scambio di esperienze. L'Aoi ha firmato un memorandum d'intesa con la società portoghese delle industrie della difesa (idD), per rafforzare la cooperazione e lo scambio di esperienze nel campo delle industrie della difesa, la formazione dei lavoratori e l'accordo e il coordinamento attraverso un comitato tecnico congiunto per discutere le aree di lavoro infuturo. Al Terras ha anche incontrato il ministro della Difesa del Ruanda, Albert Murasera, per discutere i modi per sviluppare relazioni bilaterali e scambiare esperienze nel campo dell'industria militare. (Cae)