Speciale difesa: Regno Unito, l'ammiraglio Radakin assume il ruolo di capo di Stato maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'ammiraglio Tony Radakin ha assunto ufficialmente il ruolo di capo di Stato maggiore della Difesa del Regno Unito, andando a sostituire il generale Nicholas Carter. Lo ha annunciato il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, come riferisce una nota stampa. "C'è molto da fare, sia in patria che all'estero, le minacce contro il Regno Unito ed i nostri alleati stanno crescendo", ha sottolineato Wallace ricordando la grande esperienza di Radakin, già capo di Stato maggiore della Marina militare britannica. Il premier Boris Johnson, come evidenzia la nota stampa, ha sottolineato il grande impegno "per creare le Forze armate del futuro, istituendo il più grande programma di investimento nella difesa dalla Guerra Fredda". Radakin è diventato così il primo capo di Stato maggiore della difesa britannico proveniente dalle forze navali dai tempi dell’ammiraglio Michael Boyce, nel 2001. (Rel)