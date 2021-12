Speciale difesa: Russia, Consiglio sicurezza, nessun movimento ingiustificato truppe vicino confine con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono movimenti ingiustificati di truppe russe, né esercitazioni non programmate vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha annunciato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev in un'intervista al quotidiano russo "Rossijskaja Gazeta". Patrushev sostiene che "la retorica della stampa occidentale" e degli alti funzionari statunitensi secondo cui la Russia stia covando piani aggressivi non abbia alcun fondamento. "La Russia non ha mai mostrato ostilità verso nessuno Stato, per non parlare dell'Ucraina, dove condividiamo sangue, lingua e storia comune", ha sottolineato Patrushev. (Rum)