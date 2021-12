Regno Unito: ministro Salute Javid, non ci sarà bisogno di annullare piani natalizi a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è bisogno di annullare le celebrazioni natalizie nel Regno Unito, nonostante l'emergere della variante Omicron del Covid-19. È quanto affermato dal ministro della Salute britannico Sajid Javid, esortando la popolazione a continuare a indossare la mascherina nei luoghi pubblici e mantenere il distanziamento sociale. Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", nel frattempo nel Paese è in corso il programma per il richiamo del vaccino anti Covid. Il primo ministro Boris Johnson ha esortato i cittadini a prenotarsi per il richiamo il prima possibile e ha suggerito di non annullare i propri piani per le feste natalizie. (Rel)