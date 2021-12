Legge Bilancio: De Petris (Leu), basta risparmi sulla scuola, è necessario aumentare le risorse nella manovra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Non si può più risparmiare sulla scuola. Le risorse stanziate nella legge di bilancio sono insufficienti. Per questo abbiamo presentato diversi emendamenti mirati". Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris. "Fondamentale - prosegue - è la proroga dell'organico aggiuntivo Covid anche per il personale Ata così come ribadire che il titolo di accesso previsto dalla normativa vigente per l'insegnamento nella scuola primaria (Istituto magistrale o Laurea in Scienze della Formazione primaria) è già utile per l'insegnamento dell'educazione motoria. Va poi eliminato il riferimento alla 'dedizione all'insegnamento' in merito alla professionalità docente ed è imprescindibile incrementare i fondi per adeguare gli stipendi degli insegnanti agli standard europei. Sarà altrettanto importante, come impegno futuro, porsi come obiettivo la riduzione degli alunni per classe. La scuola, soprattutto nella difficile fase che stiamo attraversando, dopo gli interminabili mesi di didattica a distanza che speriamo di avere ormai definitivamente alle spalle, non può essere considerata ancora un peso, una spesa da contenere", conclude De Petris. (Com)