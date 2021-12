Capitale: Calenda, su riforma Zingaretti ha tenuto in ostaggio città in attesa di sindaco amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Sulla riforma dei poteri e dello status di Roma Capitale "è evidente che Zingaretti abbia tenuto in ostaggio la città fino a quando non è arrivato un sindaco amico”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e leader di Azione, Carlo Calenda, commentando quanto affermato ieri alla commissione Affari costituzionali della Camera dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Già durante la mia campagna elettorale chiedevo alla Pisana di attribuire poteri specifici al Campidoglio con legge regionale, quindi senza aspettare il placet del Parlamento”, conclude Calenda. (Rer)