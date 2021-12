Calcio: agente di Vlahovic, nessun collegamento con il figlio del presidente della Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agente del calciatore serbo Dusan Vlahovic, Darko Ristic, ha negato l'esistenza un collegamento tra il suo assistito, attaccante della Fiorentina, e Danilo Vucic, figlio del presidente della Serbia Aleksandar Vucic. Lo riferisce oggi il sito serbo "Krik", precisando di avere ricevuto una risposta scritta dallo stesso Vlahovic alle domande poste su presunti legami fra il figlio del presidente e la gestione del calciatore da parte dell'agenzia International Sports Office. I giornalisti di "Krik" hanno inviato domande in merito anche al presidente della Serbia e al figlio Danilo Vucic tramite Suzana Vasiljevic, consigliere per i media del capo dello Stato. Il quotidiano italiano "La Repubblica", secondo Vasiljevic, "ha presentato le più terribili invenzioni contro un ragazzo che non ha mai, ripeto, mai fatto quel lavoro". "Ciò che spaventa di più (è che) non citano alcuna fonte rilevante per la loro conoscenza, né una conferma che Danilo fosse in contatto su questo argomento. Consiglierò a Danilo di prendere degli avvocati e citarli in giudizio, perché questo è uno scandalo di proporzioni internazionali", ha affermato Vasiljevic aggiungendo che "non c'è bisogno che il presidente e suo figlio si pronuncino" sul tema. "Questo è sufficiente. 'La Repubblica' non si è nemmeno presa la briga di chiedere a Danilo un commento, quindi non c'è bisogno che risponda a qualcosa in cui è coinvolto contro la sua volontà", ha dichiarato Vasiljevic per "Krik". (Seb)