Piemonte: domani in Regione altre 11 mila 900 dosi di Moderna grazie a Poste

- Nella giornata di domani è previsto l'arrivo di 11 mila 900 dosi del vaccino Moderna a Torino. Ad annunciarlo Poste Italiane che con i suoi corrieri sta trasportando le fiale per la campagna vaccinale. Il viaggio partirà da Chiavari, con le dosi contenute all'intero di particolari celle frigorifere. E poi arriveranno all'ospedale San Giovanni Bosco. In totale il corriere Sda, in collaborazione con L'Esercito, sta consegnando 772 mila dosi di vaccino Moderna. (Rpi)