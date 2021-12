Infrastrutture: Spagna, domani inizio operazioni smantellamento caselli su AP-7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo inizierà tra domani ed il 3 dicembre le operazioni di smantellamento dei caselli dell'autostrada AP-7 all'uscita 33 per Tarragona (Catalogna). In un comunicato, il ministero dei Trasporti e della Mobilità ed Agenda urbana ha spiegato che i lavori influiranno sui movimenti in entrata e in uscita dall'autostrada. I pedaggi della AP-7 sono stati soppressi a partire dal primo settembre alla scadenza delle concessioni ad Acesa ed Invicat, società appartenenti al gruppo Abertis. (Spm)