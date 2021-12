Sicurezza: Mulè, formare ed educare cittadini e imprese a una cultura digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Difendere il perimetro cibernetico nazionale equivale a difendere la sicurezza del nostro Paese, la propria autonomia strategica, la propria sovranità, non solo tecnologica ma statuale. Obiettivo inalienabile che trova una sua espressione nel percorso avviato nell'ultimo periodo con la nascita dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza dove si fondono competenze, know how, dalla formazione alla capacità reale di prevenzione e difesa: lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, nel suo intervento di apertura al convegno organizzato dalla Fondazione Icsa presso il Centro Alti Studi per la Difesa. "Tutti abbiamo lavorato, - istituzioni, attori privati, enti pubblici - e stiamo continuando a lavorare senza sosta per rafforzare l'architettura nazionale cyber - ha proseguito Mulè - un rafforzamento che passa da alcuni capisaldi nella visione e nel realismo. Partnership pubblico-privato da valorizzare e su cui fondare la crescita economica e tecnologica del Paese; formazione e informazione nella cornice di una cultura digitale che deve prevalere sulla non conoscenza dei pericoli che ogni cittadino e ogni impresa corrono; interconnessione tra economia di scala e cybersecurity perché il mercato richiede sicurezza". "Se educhiamo cittadini e personale operativo a una vera e propria cultura digitale riusciremo a raggiungere rapidamente una sovranità tecnologica nazionale capace di imprimere una forza determinante al cambiamento in atto. La sfida è irrinunciabile. Il momento è ora", ha concluso il sottosegretario. (Rin)