Fisco: Confcommercio, su proroga rottamazione ter e saldo e stralcio occorre fare di più

- La breve proroga, dal 30 novembre al 9 dicembre 2021, delle procedure di definizione agevolata “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”, approvata ieri, a tempo scaduto, dalla commissione Finanze del Senato in sede di conversione in legge del decreto Fisco-Lavoro, non basta di certo ed occorre fare molto di più. È quanto si legge in una nota di Confcommercio. “Infatti, il versamento in unica soluzione di tutte le rate non versate in un lasso temporale eccessivamente breve non tiene affatto conto della perdurante crisi di liquidità che stanno ancora affrontando imprese e cittadini: è indispensabile, pertanto, un differimento più incisivo che preveda - in alternativa al versamento in unica soluzione - la concessione di una ampia rateizzazione delle somme non versate”, si legge nel documento, in cui Confcommercio aggiunge di aspettarsi che governo e Parlamento “intervengano in tal senso in sede di approvazione della legge di bilancio”. (Com)