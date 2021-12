Covid: Picierno (Pd), in ultima settimana boom prime dosi, modello italiano è riferimento su scala europea"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- L'approccio di questo Governo nella gestione del Covid continua a rivelarsi incisivo ed efficace. Lo riferisce, in una nota, l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno. "Non è un caso che tanti Paesi europei in difficoltà, volgano lo sguardo all'Italia per replicarne il modello. Siamo stati i primi ad applicare un utilizzo estensivo del green pass e ciò ci ha consentito di limitare la diffusione dei contagi rispetto al resto d'Europa. Ora si avvicina l'introduzione del Super Green Pass che sta contribuendo a una forte accelerata nella copertura vaccinale. Basti pensare che nella settimana tra 22 e 28 novembre le prime dosi sono aumentate di circa il 30 per cento rispetto alla settimana precedente. Numeri che stanno continuando a crescere: lunedì 29 novembre le nuove dosi sono state oltre 32 mila. Una quota che non si raggiungeva da oltre un mese. I vari detrattori del green pass e chi utilizza l'emergenza per costruire una propaganda strumentale si mettano l'anima in pace: il modello italiano funziona e continua a consolidarsi, consentendo al nostro Paese di assicurarsi una copertura vaccinale tra le più alte al mondo e una contenuta circolazione dei virus", aggiunge. (Rin)