Bolivia: procura chiederà dieci anni di carcere per ex presidente ad interim Anez

- La procura della Bolivia chiederà di condannare l'ex presidente Jeanine Anez a dieci anni di carcere per essersi autoproclamata alla guida del Paese nel 2019 senza il quorum di Camera e Senato. Secondo l'accusa formulata dal pubblico ministero Lupe Zabala, riferisce il quotidiano "Pagina Siete", Anez è responsabile di non aver rispettato la Costituzione boliviana, avendo preso il comando del Senato in una sessione senza quorum ed essendosi autoproclamandosi in seguito presidente del Paese. Per il segretario della Procura, Edwin Quispe, l'accusa ha raccolto "tutti gli elementi di fatto" per dimostrare la responsabilità di Anez, contro la quale "sono state presentate più di 79 prove" ed oltre 20 testimonianze. L'ex presidente ad interim ha commentato su Twitter mettendo in dubbio l'accusa e sostenendo che l'obiettivo è di condannarla "a qualsiasi prezzo". "A loro non interessa l'indipendenza dell'Organo Giudiziario, né il diritto del popolo di protestare contro la frode commessa dal Movimento per il Socialismo (Mas, il partito di Evo Morales)", ha scritto. (segue) (Brb)