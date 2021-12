Germania: si riduce il ceto medio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ceto medio della Germania è in riduzione, con in particolare le fasce di reddito inferiori di tale classe a rischio di declino. Nel 2018, il 64 percento della popolazione apparteneva alla fascia di reddito medio, con un declino di sei punti dal 1995. È quanto si apprende da uno studio condotto dalla Fondazione Bertelsmann e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Dall'analisi emerge, inoltre, che dal 2014 al 2017, circa il 22 per cento delle persone in età lavorativa tra i 18 e i 64 anni è scivolato nella fascia di reddito più bassa, venendo quindi a essere più povero o a rischio di povertà. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, vi sono segnali che la tendenza al ribasso sia continuata dopo il 2018 e che la crisi del coronavirus l'abbia esacerbata. In particolare, si registrano significative perdite di posti di lavoro significative tra le persone con reddito medio. In questo gruppo, a gennaio scorso, l'otto per cento che lavorava ancora prima dell'inizio della crisi nel 2019 non aveva più un'occupazione. Secondo lo studio della Fondazione Bertelsmann e dell'Ocse, “a rischio sono tutti coloro che, tenuto conto delle dimensioni del nucleo familiare, hanno un reddito disponibile compreso tra il 75 e il 100 per cento del reddito medio”. Nel 2018, si trattava di un reddito netto disponibile di circa 1.500-2.000 euro per i singoli e da 3.000 a 4.000 euro per famiglie con due adulti e due bambini. L'analisi sottolinea che “una classe media forte e prospera è di importanza centrale come base di un'economia solida e di una società prospera”. Il declino principale si è verificato nel 2005 e da allora il ceto medio tedesco “non si è più ripreso”. (Geb)