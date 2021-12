Ocse: Italia, Pil nel 2022 a + 4,6 per cento e nel 2023 a +2,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil dell'Italia nel 2022 dovrebbe attestarsi rispettivamente al 4,6 per cento e al 2,6 per cento dopo la forte accelerazione osservata nel 2021 a seguito della crisi del coronavirus. È quanto emerge dal rapporto sulle Prospettive economiche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). "La ripresa dovrebbe essere sostenuta a una politica di bilancio espansionista, soprattutto dagli investimenti finanziati nel quadro del piano 'Next Generation Eu' e dalla normalizzazione progressiva delle attività dei servizi", sostiene l'Ocse(Frp)