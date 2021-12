Covid: fonti Ue, Michel ha deciso di non convocare riunione leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha deciso per ora di non convocare una riunione in videoconferenza dei leader dei Ventisette Paesi dell'Unione europea sulla diffusione della variante Omicron del coronavirus. Lo si apprende a Bruxelles da un funzionario Ue. "Dopo un'approfondita valutazione e consultazione, il presidente del Consiglio europeo ha deciso di non convocare una riunione speciale in videoconferenza per il momento", ha spiegato. Il funzionario ha specificato che la questione del Covid e della nuova variante Omicron sarà discussa al prossimo Consiglio europeo del 16 dicembre. Intanto, "i ministri della Salute si incontreranno martedì per discutere la situazione" e il Consiglio "segue da vicino la situazione" e i suoi sviluppi. (Beb)