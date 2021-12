Sociale: rapporto Onds su aiuti in stazione, 473 mila nel 2020, aumento richiesta beni prima necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre due milioni, negli ultimi cinque anni, gli interventi di assistenza a persone in difficoltà realizzati dai 18 help center, sportelli di ascolto, orientamento e assistenza sociale presenti nelle stazioni ferroviarie italiane. Nel 2020, gli interventi sono stati oltre 473 mila. Un anno condizionato dall’emergenza Covid-19 che, a fronte di una riduzione del numero totale degli interventi rispetto al 2019 dovuta alla chiusura temporanea di alcuni servizi e alla limitazione forzata degli spostamenti, ha visto aumentare del 2 per cento le richieste di beni di prima necessità. È quanto emerge dal rapporto annuale dell'Osservatorio nazionale della solidarietà nelle stazioni italiane (Onds) di Ferrovie dello Stato, presentato questa mattina. Il rapporto evidenzia un numero di nuovi utenti (ossia le persone che per la prima volta sono state prese in carico dai servizi sociali di stazione della rete Onds) che, sebbene diminuiti in valore assoluto (-37 per cento rispetto al 2019) superano comunque il 52 per cento degli utenti totali. Significativo l’aumento dei cittadini italiani che hanno chiesto assistenza, con la percentuale cresciuta dal 24 per cento del 2019 al 28 per cento (4.089) del 2020. Il numero maggiore di persone in stato di necessità che ha chiesto assistenza, mostra il rapporto, è rappresentato però dagli stranieri. (Rin)