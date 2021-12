Polonia: Glapinski, finché sarò governatore della Banca centrale euro non sarà adottato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia non adotterà l’euro fintanto che Adam Glapinski sarà governatore della Banca nazionale polacca (Nbp). Lo ha dichiarato lui stesso in un’intervista al quotidiano “Dziennik Polski". “E’ noto che ci siano forze nel nostro Paese che vorrebbero farla finita con lo zloty e introdurre l’euro in maniera accelerata”, ha detto. “Sappiamo che la Germania vuole costruire uno Stato europeo a carattere federale” ma “non sono un sostenitore dell’adesione all’euro in modo prematuro”, ha proseguito il governatore. “In generale lo zloty ha una tendenza al rialzo. Non sempre questo è positivo per la Polonia. Crescerà la ricchezza delle famiglie, il che è un fattore molto positivo, ma al contempo l’aumento delle retribuzioni in certa misura riduce la nostra competitività”, ha dichiarato Glapinski. (segue) (Vap)