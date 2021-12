Polonia: Glapinski, finché sarò governatore della Banca centrale euro non sarà adottato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il governatore, la situazione economica del Paese è molto buona. “Nel mondo si parla di un miracolo economico in Polonia. La crescita osservata nel nostro Paese è stabile ed equilibrata. Se ci sono preoccupazioni da parte nostra, esse riguardano in questo momento soltanto la crescita dell’inflazione postpandemica”, ha dichiarato. “Per fortuna non è sorta una spirale di retribuzioni e prezzi” ma questo potrebbe minacciare la Polonia “se non reagissimo con rialzi dei tassi”, ha continuato. (Vap)