- Il tasso di disoccupazione in Italia quest'anno si attesterà al 9,6 per cento, per poi scendere all'8,9 per cento nel 2022 e all'8,4 per cento nel 2023. È quanto emerge dal rapporto sulle Prospettive economiche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).(Frp)