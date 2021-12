Malesia: Covid, governo proibisce ingressi dai Paesi a rischio Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia: Covid, governo proibisce ingressi dai Paesi a rischio OmicronIl governo della Malesia ha deciso di proibire temporaneamente tutti gli ingressi di viaggiatori provenienti dai Paesi più esporti alla nuova variante Omicron del coronavirus. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute di quel Paese, Khairy Jamaluddin, aggiungendo che l'esecutivo ha anche congelato i piani per l'attivazione di collegamenti aerei "Covid free" per l'ingresso dei viaggiatori vaccinati da quei Paesi. I nuovi provvedimenti si applicato per ora ad otto Paesi africani inclusi Sudafrica, Zimbabwe, Mozambico e Malawi. (Fim)